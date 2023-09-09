Неймар превзошел рекорд Пеле

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар превзошел рекорд своего соотечественника, трехкратного чемпиона мира Пеле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Неймар поразил ворота соперников в домашнем матче 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года против Боливии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Для Неймара этот гол стал 78-м за сборную Бразилии. Таким образом, он обошел Пеле в списке лучших бомбардиров национальной команды. На счету чемпиона 77 забитых мячей.

В составе сборной Бразилии Неймар принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.