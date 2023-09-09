Черчесов назвал Мостового гением
Главный тренер столичного "Спартака" в выставочном матче против сборной мира Станислав Черчесов перед игрой в беседе с Юрием Семиным вспомнил о том, как Александр Мостовой перешел в лиссабонскую "Бенфику". Слова Черчесова передает Sport24.
Юрий Семин вместе с экс-тренером "Спартака" Массимо Каррерой возглавляет сборную мира.
"Палыч, в свое время мы поехали на турнир в Германию. Мостовой был в автобусе, пока мы были в гостинице. На утро он был в "Бенфике". Гений на поле и за его пределами! Парень способный", - заявил Черчесов.
Мостовой выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 год. В декабре 1991 года он подписал контракт с лиссабонской "Бенфикой", где провел два неполных сезона.
Матч "Спартака" против легенд сборной мира проходит в эти минуты на "Открытие банк Арене". В данный момент продолжается первый тайм, счет 2:0 в пользу красно-белых.