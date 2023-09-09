Жена экс-владельца «Спартака» сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой
Зарема Салихова, супруга экс-президента столичного "Спартака" Леонида Федуна, заявила в интервью Metaratings о том, что петербургский "Зенит" не соблюдает нормы морали при осуществлении трансферной деятельности.
По ее словам, текущая ситуация в мире характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов.
"Эта новая модель поведения, увы, характерна не только "Зениту", но они в ней больше всего преуспели. Скоро у них вся скамейка запасных будет из переметнувшихся игроков.
Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, не зная зачем. Если не подойдет, то в "Сочи" отправят", - заявила Салихова.
9 сентября стало известно, что форвард столичного "Локомотива" Вильсон Изидор стал футболистом петербургского "Зенита". Клубы заключили арендное соглашение на один сезон.