Жена экс-владельца «Спартака» сравнила «Зенит» с сорокой-воровкой

"Эта новая модель поведения, увы, характерна не только "Зениту", но они в ней больше всего преуспели. Скоро у них вся скамейка запасных будет из переметнувшихся игроков.



Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, не зная зачем. Если не подойдет, то в "Сочи" отправят", - заявила Салихова.