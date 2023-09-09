Кейн прокомментировал слухи о переходе в Саудовскую Аравию

«Я только что перешёл в действительно большой клуб — мюнхенскую «Баварию», и всё моё внимание сосредоточено на игре именно за эту команду. Всегда ходит много слухов, но сейчас «Бавария» — это моё будущее», — цитирует Кейна журналист Мигель Делейни в своём «твиттере».