Черчесов назвал трех лучших вратарей в истории СССР и России

«Если брать мое поколение — Акинфеев, Дасаев, Овчинников. Еще — Харин. Я бы не ставил сейчас кого-то выше, кого-то ниже. Ринат официально был признан лучшим вратарем мира и это дает какой-то бонус. Мы играли вместе, я старался на него смотреть.



А Игорь — гениальный вратарь. Есть партнер по команде — Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде», — заявил Черчесов.