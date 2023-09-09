Отель Криштиану Роналду стал убежищем для пострадавших от землетрясения в Марокко

Отель нападающего «Аль Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Марокко бесплатно принял жертв землетрясения, сообщает Marca со ссылкой на эфир телеканала Canal 24 Horas.

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Отмечается, что гостиница 38 летнего футболиста, ставшая убежищем для пострадавших, расположена в Марракеше и имеет четыре звезды. В ней расположены фитнес центр, ресторан и открытий бассейн.

— Нам пришлось переехать в новый район Марракеша, где находится больше роскошных отелей. Нам удалось добиться того, что отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставил нам номер, — сказала одна из испанских туристок в эфире Canal 24 Horas.

Прошлой ночью в африканской стране произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, в результате которого, по некоторым данным, на текущий момент более 1300 человек погибли и более 1800 получили ранения.