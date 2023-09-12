Экс-игрок "Спартака" Робсон раскритиковал Фернандеса за уход из ЦСКА

"Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в "Зенит". Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги", - заявил Робсон.