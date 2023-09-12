Экс-игрок "Спартака" Робсон раскритиковал Фернандеса за уход из ЦСКА

Бывший нападающий "Спартака" Луис Робсон, говоря о переходе бразильского защитника Марио Фернандеса из ЦСКА в "Зенит", заявил, что денежный вопрос стал определяющим для футболистов в современном мире. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в "Зенит". Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги", - заявил Робсон.
17 июля "Зенит" представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.
В начале 2023 года он перешел в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться. В составе армейского клуба Фернандес трижды выиграл чемпионат страны и Кубок России, один раз завоевал Суперкубок.