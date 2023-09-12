Вахания поделился мнением, какое поколение защитников «Зенита» было сильнее

«Какое поколение крайних защитников «Зенита» сильнее? Анюков и Кришито. Может быть, даже поколение 2008 года, оно было круче. Как раз тогда я смотрел все матчи «Зенита» и восхищался командой», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».