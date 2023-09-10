Советник главы «Барселоны» обвинил Месси в эгоизме

«Мог ли Месси вернуться? Да, я думаю да. В тех условиях, о которых шла речь, да. Если бы Месси хотел оказаться здесь, то приложил бы усилия. Президент «Барселоны» хотел, чтобы Месси вернулся, потому что его уход был горьким, но он должен был поставить клуб превыше всего.



Между ними нормализовались отношения. Лапорта оказался прав, предложив ему завершить карьеру в «Барсе», — заявил Масип.