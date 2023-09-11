«Динамо» отказалось от перехода Кирша из-за требований «Зенита»
Защитник «Зенита-2» Илья Кирш мог перейти в «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По данным источника, московский клуб был заинтересован в аренде воспитанника петербуржцев с возможностью последующего выкупа за 400 тысяч евро. Однако бело-голубые не были готовы включать в соглашение опцию обратного выкупа.
С высокой вероятностью Кирш проведет нынешний сезон в «Ростове» на правах аренды. При этом дончане имеют возможностью последующего выкупа за 500 тысяч евро. Кроме того, у «Зенита» будет возможность вернуть воспитанника в течение двух лет. По информации Карпова, в первый год сумма выкупа составит 1 млн евро, во второй год – 2 млн евро.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кирша в 150 тысяч евро. Его контракт с «Зенитом-2» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне 18-летний защитник провел в составе петербургской команды 5 матчей во Второй лиге и не отметился результативными действиями.