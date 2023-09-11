«Динамо» отказалось от перехода Кирша из-за требований «Зенита»

Защитник «Зенита-2» Илья Кирш мог перейти в «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По данным источника, московский клуб был заинтересован в аренде воспитанника петербуржцев с возможностью последующего выкупа за 400 тысяч евро. Однако бело-голубые не были готовы включать в соглашение опцию обратного выкупа.

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С высокой вероятностью Кирш проведет нынешний сезон в «Ростове» на правах аренды. При этом дончане имеют возможностью последующего выкупа за 500 тысяч евро. Кроме того, у «Зенита» будет возможность вернуть воспитанника в течение двух лет. По информации Карпова, в первый год сумма выкупа составит 1 млн евро, во второй год – 2 млн евро.