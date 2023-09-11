Нидерланды переиграли Ирландию в матче отбора Евро-2024

В матче пятого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Нидерландов оказалась сильнее национальной команды Ирландии.

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Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и завершилась победой гостевой команды с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились 24-летний нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, реализовавший пенальти на 19-й минуте, и форвард «Хоффенхайма» Ваут Вегхорст, отличившийся на 56-й минуте встречи. У проигравшей команды единственный мяч с одиннадцатиметровой отметки оформил 22-летний нападающий «Норвича» Арам Айда, поразивший ворота оппонентов на пятой минуте.

После этой победы «оранжевые» набрали девять очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице группы В, проведя четыре матча из восьми. Ирландская сборная сыграла пять матчей, по итогам которых довольствовалась тремя баллами.