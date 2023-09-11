Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Германии

Стали известны главные кандидаты на пост нового наставника сборной Германии
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может возглавить национальную команду Германии.
Как сообщает 90min, в числе кандидатов на должность фигурирует Тухель. Предполагается, что специалисту позволят совмещать пост в мюнхенском клубе с работой в национальной команде вплоть до завершения сезона, после чего наставник полноценно возглавит сборную и проведёт с ней чемпионат Европы – 2024.
Отмечается, что в списке кандидатов также присутствуют Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Юлиан Нагельсман, который находится без работы.
Напомним, 10 сентября стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники Маркус Зорг и Данни Рёль.
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