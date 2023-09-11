Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Германии

Как сообщает 90min, в числе кандидатов на должность фигурирует Тухель. Предполагается, что специалисту позволят совмещать пост в мюнхенском клубе с работой в национальной команде вплоть до завершения сезона, после чего наставник полноценно возглавит сборную и проведёт с ней чемпионат Европы – 2024.