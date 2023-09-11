Экс-вратарь "Зенита" Малафеев развелся с женой

«Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи. Как правило, такие моменты в каждом доме воспринимают трагично. Потому что когда заканчивается история большой любви, дружбы, партнёрства, когда люди более 12 лет создают, дарят друг другу заботу и любовь, а потом принимают быть честными перед собой… Так вот, я говорю за себя, я не хотела бы, чтобы этот день перечеркнул всё то тепло, которое было за эти годы.



Хочется, чтобы это стало как новая ступень наших дружеских отношений. Наша задача теперь — сохранить все ценности, которые мы закладывали в наши чувства, отношения. Мы открываем новую эру. Хочется показать, что можно оставаться людьми, уметь что-то сохранять. Мы потратили себя как пара, но сохранили себя родителями. И это очень важно для каждой семьи», — сообщила Екатерина в видео, опубликованном в соцсетях.