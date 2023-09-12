Тренер "Локомотива" Галактионов оценил шоу форварда команды Дзюбы

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" заявил, что в клубе не видят проблем в том, что нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба ведет собственное шоу на YouTube вместе с экс-наставником сборной России Леонидом Слуцким.

"Единственное, мы должны четко понимать, что степень цензурности определенная должна быть в любом случае. Сегодня клуб встал на путь того, что мы все должны быть положительным примером для молодых мальчишек, которые приходят в академию, которые болеют за клуб. Поэтому определенные вещи необходимо скорректировать", - заявил Галактионов.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими "Крыльями Советов" в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).