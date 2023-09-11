Cуд Испании приступил к рассмотрению дела Рубиалеса

Рубиалес обвиняется в сексуальном домогательстве и принуждении за поцелуй в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения команды золотыми медалями чемпионата мира.

Глава испанского футбола извинился за свое поведение, однако RFEF созвала внеочередную ассамблею, на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.