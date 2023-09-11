Cуд Испании приступил к рассмотрению дела Рубиалеса

Национальный суд Испании принял к рассмотрению жалобу прокуратуры в отношении бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, передает Sport.es.
Рубиалес обвиняется в сексуальном домогательстве и принуждении за поцелуй в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения команды золотыми медалями чемпионата мира.
Глава испанского футбола извинился за свое поведение, однако RFEF созвала внеочередную ассамблею, на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.
Испанские футболистки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.