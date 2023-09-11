Экс-нападающий «Спартака» высказался об уровне российского футбола

«Смотрю ли игры «Спартака»? Да, смотрю трансляции в интернете. Я в курсе того, что здесь происходит, знаю количество туров, как выступает «Спартак». Мне нравится, что в российском чемпионате по-прежнему есть качественные игроки. Можно с удовольствием посмотреть многие матчи топовых команд



РПЛ стала менее привлекательна для качественных легионеров из-за отсутствия еврокубков? Для тех, кто привык к еврокубкам, будь то тренеры или футболисты, конечно, этого не хватает. Безусловно, это сказывается на игроках. В этом смысле можно сказать, что российский футбол обеднел, это заметно. Но, как я уже сказал, тут осталось много интересных игроков европейского уровня», — приводит слова Робсона «Советский спорт».