Футболист сборной России рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство
Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания рассказал, как ему писали с фейковых страниц с предложением сменить спортивное гражданство на грузинское. Его слова передает «РБ Спорт».
«Официально ничего не было. Но в социальных сетях мне писали с каких-то фейковых страниц, говорили, что они из федерации футбола Грузии и приглашали переходить к ним. Я был сконцентрирован только на клубном футболе. Конечно, я сейчас в сборной. Но вызов сюда зависит от игры в клубе. Поэтому главное – хорошо себя показывать», — сказал Вахания.
22-летний Вахания перешел «Ростов» из «Зенита-2» летом нынешнего года. В текущем сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в €175 тыс. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.