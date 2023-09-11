Футболист сборной России рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство

«Официально ничего не было. Но в социальных сетях мне писали с каких-то фейковых страниц, говорили, что они из федерации футбола Грузии и приглашали переходить к ним. Я был сконцентрирован только на клубном футболе. Конечно, я сейчас в сборной. Но вызов сюда зависит от игры в клубе. Поэтому главное – хорошо себя показывать», — сказал Вахания.