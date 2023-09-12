Аленичев объяснил последние результаты "Спартака"

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил в разговоре с «Матч ТВ», что московская команда испытывает проблемы в коллективе, которые мешают ей добиваться положительного результата в последних матчах МИР РПЛ.

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«Спартак» после семи туров чемпионата России идет на девятом месте в таблице, набрав 10 очков. За последние четыре тура команда Гильермо Абаскаля набрала одно очко.

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— Впервые в России Гильермо Абаскаль оказался под таким большим давлением…

— А весной?

— Тогда все говорили, что есть игра, но нет реализации. Сейчас фокус критики сместился уже на решения Абаскаля. Верите, что он выдержит?

— Не знаю, выдержит или нет, но верю, что «Спартак» такую неудачную полосу пройдет. Трудные времена бывают у всех команд: и у «ПСЖ», и у «Баварии» с «Барселоной». «Спартак» — не исключение.

Он хорошо начал сезон — и все начали говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту». Это плохо. Думаю, футболисты стали думать: «Если мы три тура выиграли, дальше всё пойдет как по накатанной». Только так не бывает — надо одно место рвать в каждой игре.

Сейчас надо сделать правильные выводы, не обращать внимания, что говорят со стороны, и объединиться, чтобы «Спартак» был един — и с новыми силами пойти в бой. Верю, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» — вплоть до последнего тура.

— Очная встреча вас не смутила? «Зенит» был ощутимо лучше, а Барриос и Вендел классно сыграли в центре.

— Все знают, что Барриос и Вендел — действительно мощный центр. Одни из лучших игроков в нашем чемпионате. Но «Спартак» должен быть готовым к этому. А игра «Спартака» в Краснодаре вам понравилась? Один момент за матч, когда Соболев простреливал и попал в перекладину. А что Кордоба делал с ними?

Я сейчас Промеса не узнаю — апатия какая то. Понимаю, что есть проблемы со стороны, но Квинси должен свои лидерские качества показывать. Или — Бонгонда. В первые игры классно выглядел — бежал, забивал. А сейчас… Не знаю, что у них в коллективе происходит.

— Есть ощущение, что лица у всех спартаковцев поменялись.