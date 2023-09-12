Аленичев объяснил последние результаты "Спартака"

«Не узнаю Промеса — апатия какая‑то. Не знаю, что у них в коллективе происходит» — Аленичев
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил в разговоре с «Матч ТВ», что московская команда испытывает проблемы в коллективе, которые мешают ей добиваться положительного результата в последних матчах МИР РПЛ.
«Спартак» после семи туров чемпионата России идет на девятом месте в таблице, набрав 10 очков. За последние четыре тура команда Гильермо Абаскаля набрала одно очко.
— Впервые в России Гильермо Абаскаль оказался под таким большим давлением…
— А весной?
— Тогда все говорили, что есть игра, но нет реализации. Сейчас фокус критики сместился уже на решения Абаскаля. Верите, что он выдержит?
— Не знаю, выдержит или нет, но верю, что «Спартак» такую неудачную полосу пройдет. Трудные времена бывают у всех команд: и у «ПСЖ», и у «Баварии» с «Барселоной». «Спартак» — не исключение.
Он хорошо начал сезон — и все начали говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту». Это плохо. Думаю, футболисты стали думать: «Если мы три тура выиграли, дальше всё пойдет как по накатанной». Только так не бывает — надо одно место рвать в каждой игре.
Сейчас надо сделать правильные выводы, не обращать внимания, что говорят со стороны, и объединиться, чтобы «Спартак» был един — и с новыми силами пойти в бой. Верю, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» — вплоть до последнего тура.
— Очная встреча вас не смутила? «Зенит» был ощутимо лучше, а Барриос и Вендел классно сыграли в центре.
— Все знают, что Барриос и Вендел — действительно мощный центр. Одни из лучших игроков в нашем чемпионате. Но «Спартак» должен быть готовым к этому. А игра «Спартака» в Краснодаре вам понравилась? Один момент за матч, когда Соболев простреливал и попал в перекладину. А что Кордоба делал с ними?
Я сейчас Промеса не узнаю — апатия какая то. Понимаю, что есть проблемы со стороны, но Квинси должен свои лидерские качества показывать. Или — Бонгонда. В первые игры классно выглядел — бежал, забивал. А сейчас… Не знаю, что у них в коллективе происходит.
— Есть ощущение, что лица у всех спартаковцев поменялись.
— Да, это визуально заметно. Не могу говорить, почему, не знаю. Может, ругаются с тренером, может, еще что то. Откуда мы знаем? Но, повторюсь, верю, что после паузы на сборную надо начинать рвать одно место. Потому что болельщики уже на грани, — сказал Аленичев «Матч ТВ».