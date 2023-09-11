Футболист рассказал, что зарабатывал в «Зените» 16 тысяч рублей в месяц

«Стипендию у нас не платили. Первый контракт получил в 16 лет. Тогда зарабатывал 16 тысяч в месяц. По меркам «Зенита», конечно, не так много. Но это стандартный контракт для игрока академии. На тот момент не ожидал. Денег даже в мыслях не было. Когда позвонили и сказали об этом, обрадовался», — сказал Вахания.