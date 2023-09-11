Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, в социальных сетях прокомментировала слова игрока, который заявил о намерении потратить на благотворительность 10 миллионов рублей, которые от выиграл в шоу «Выжить в Дубае».

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«Какой благородный, не верю! Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, неспособен кому-то бескорыстно помогать», — написала Алана.

Алана Мамаева получила известность после развода с Павлом Мамаевым. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два cезона выcтупал за «Роcтов». Он приcоединилcя к клубу поcле оcвобождения из колонии. C октября 2018-го он был вне профеccионального футбола, так как cтал фигурантом уголовного дела.