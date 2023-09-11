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RFEF подтвердила, что Рубиалес подал в отставку. Он также уйдет с поста вице-президента УЕФА

Луис Рубиалес официально покинул пост главы RFEF.

Луис Рубиалес официально покинул пост главы RFEF
© globallookpress.com

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что Рубиалес, занимавший должность президента организации, подал в отставку.

«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке. Об этом Федерации стало известно из письма, адресованного Педро Роше (и.о. президента RFEF – Sports.ru).

Кроме того, он [Рубиалес] также уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.

Напомним, ранее Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.