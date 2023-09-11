Луис Рубиалес официально покинул пост главы RFEF.

«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке. Об этом Федерации стало известно из письма, адресованного Педро Роше (и.о. президента RFEF – Sports.ru).



Кроме того, он [Рубиалес] также уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.