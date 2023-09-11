RFEF подтвердила, что Рубиалес подал в отставку. Он также уйдет с поста вице-президента УЕФА
Луис Рубиалес официально покинул пост главы RFEF.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что Рубиалес, занимавший должность президента организации, подал в отставку.
«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке. Об этом Федерации стало известно из письма, адресованного Педро Роше (и.о. президента RFEF – Sports.ru).
Кроме того, он [Рубиалес] также уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.
Напомним, ранее Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
Вильзон Изидор: «Когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России – как «ПСЖ» во Франции»
СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо» («Матч ТВ»)
Оби Микел о кризисе «Челси»: «Им стоит вернуть нас обратно. Шучу, с командой все в порядке – ей просто нужно дать время, чтобы сыграться»