Ловчев предрек падение уровня российского футбола

«В мое время мы за лето играли с тремя чемпионами мира: Германия, Англия и Бразилия. Тогда мы всем проиграли в один мяч, но это приносило намного больше пользы, чем игры против таджиков, узбеков и египтян. Но у нас нет сейчас другого выхода. Карпин пытается выжать максимальную пользу из тех соперников, которые мы имеем сейчас.



Сборная сейчас в таком виде от безысходности, играем с любыми, кто захочет с нами иметь дело. Но если играть на постоянной основе с такими соперниками, то уровень будет падать», — сказал Ловчев.