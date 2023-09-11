«Спартак» и «Зенит» интересовались 20-летним нападающим «Сантоса»

Красно-белым предложили услуги футболиста, он был готов к переезду в Россию. Сумма сделки оценивалась в 14-15 млн евро, а зарплата игрока – в 2,5 млн. Однако московский клуб отказался от трансфера из-за рисков, связанных с возрастом игрока и его адаптацией.