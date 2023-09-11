«Спартак» и «Зенит» интересовались 20-летним нападающим «Сантоса»

«Спартак» и «Зенит» интересовались 20-летним форвардом «Сантоса» Леонардо. Москвичи отказались от трансфера за 14-15 млн евро из-за возраста игрока (Metaratings)
По информации Metaratings.ru, российские клубы проявляли интерес к 20-летнему форварду Маркосу Леонардо.
Красно-белым предложили услуги футболиста, он был готов к переезду в Россию. Сумма сделки оценивалась в 14-15 млн евро, а зарплата игрока – в 2,5 млн. Однако московский клуб отказался от трансфера из-за рисков, связанных с возрастом игрока и его адаптацией.
Маркос Леонардо выступает за основную команду «Сантоса» с 2020 года. В составе бразильского клуба он провел 153 матча, забил 49 голов и отдал 11 результативных передач.
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