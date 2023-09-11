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Оби Микел о кризисе «Челси»: «Им стоит вернуть нас обратно. Шучу, с командой все в порядке – ей просто нужно дать время, чтобы сыграться»

Джон Оби Микел считает, что проблемы «Челси» связаны с перестройкой команды.

Экс-полузащитник высказался о кризисе «Челси»
© Sports.ru

«Им стоит вернуть нас обратно. Шучу! Все в порядке, с ними все будет хорошо. Думаю, что клуб, очевидно, переживает масштабный переходный период.

Значит, им нужно дать время. [В «Челси»] много хороших, фантастических молодых игроков. Мы должны убедиться, что у них есть время потренироваться и начать сыгрываться как команда.

Как только нам это удастся, думаю, мы снова вернемся в борьбу, но это займет немного времени», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Hayters TV.