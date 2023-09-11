Экс-полузащитник высказался о кризисе «Челси»

Оби Микел о кризисе «Челси»: «Им стоит вернуть нас обратно. Шучу, с командой все в порядке – ей просто нужно дать время, чтобы сыграться»
Джон Оби Микел считает, что проблемы «Челси» связаны с перестройкой команды.
«Им стоит вернуть нас обратно. Шучу! Все в порядке, с ними все будет хорошо. Думаю, что клуб, очевидно, переживает масштабный переходный период.
Значит, им нужно дать время. [В «Челси»] много хороших, фантастических молодых игроков. Мы должны убедиться, что у них есть время потренироваться и начать сыгрываться как команда.
Как только нам это удастся, думаю, мы снова вернемся в борьбу, но это займет немного времени», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Hayters TV.
Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»
Вильзон Изидор: «Когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России – как «ПСЖ» во Франции»
СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо» («Матч ТВ»)