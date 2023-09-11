Экс-полузащитник высказался о кризисе «Челси»

«Им стоит вернуть нас обратно. Шучу! Все в порядке, с ними все будет хорошо. Думаю, что клуб, очевидно, переживает масштабный переходный период.



Значит, им нужно дать время. [В «Челси»] много хороших, фантастических молодых игроков. Мы должны убедиться, что у них есть время потренироваться и начать сыгрываться как команда.



Как только нам это удастся, думаю, мы снова вернемся в борьбу, но это займет немного времени», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Hayters TV.