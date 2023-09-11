Российский тренер рассказал о предложении возглавить клуб из Саудовской Аравии

«Один вариант из Саудовской Аравии был очень привлекательным — команда только недавно вышла в Премьер Лигу, а их тренера пригласили в одну из ведущих команд этого чемпионата и они искали ему замену. Мне сразу сказали, что есть еще один кандидат и выбор стоит между ним и мной. На последнем заседании совета директоров они отдали предпочтение другому специалисту», — сказал Чернышов.