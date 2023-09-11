Месси назвал лучшего защитника мира

«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча.



Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником.



Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», – сказал Месси в эфире Telemundo.