Месси назвал лучшего защитника мира

Месси о Ромеро: «Лучший защитник мира на данный момент. Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться»
Лионель Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины высказался об игре Кристиана Ромеро после матча с Эквадором (1:0).
«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча.
Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником.
Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», – сказал Месси в эфире Telemundo.
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