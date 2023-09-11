Отель Роналду в Марокко опроверг, что принимает пострадавших от землетрясения: «Все клиенты сделали заказ в обычном режиме»
Отель Криштиану Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в Марокко произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2100 человек.
Ранее испанская туристка заявила, что четырехзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, принадлежащий Криштиану Роналду, согласился разместить пострадавших от землетрясения.
В отеле опровергли эти сведения.
«Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме», – сказал представитель отеля.
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