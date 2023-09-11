Агент: у «Зенита» действительно обязательное право выкупа Изидора

«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.



Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Всё так же. Но другого варианта не было», — приводит слова Гарольда Ичбиа Sport24.