— Это зависит от тебя, любовь моя. Он просто оставил меня здесь.



— Ничего, поговори с ним и пойдём вместе хахаха



— Если хочешь, я буду ждать тебя голой здесь, в постели, лол.



— Это может быть вкусно, хахаха. Я приземлился сейчас.



— Оставайся с Богом, я скоро поеду в аэропорт. Я хотела встретиться с тобой. Знай, что всё это не из-за секса. Ты мой свет, храни тебя Бог. Мне кажется, это только начало многих наших совместных благ, не только материальных, главным образом духовных. Мы ничего не берем из этого мира. То, что мы оставим после себя, — это наше наследие и воспоминания. Целую тебя, увидимся в любой день.



— Не злись. У меня слезы наворачиваются, когда я вижу это. Я бы никогда не причинила тебе вреда. Ты мне не доверяешь?



— Это не вопрос доверия, я просто не думаю, что было правильно делать скриншоты с экрана и сохранять их. Не думаю, что это круто, поэтому, пожалуйста, удали всё это. Я тебе доверяю, но я не думаю, что было правильно так делать.



— Антони, я удалила всё это. Ты всё ещё злишься на меня? Мне осталось только удалить всё из облака, но я не знаю как. Поговори со мной!



— Доброе утро, любимый!



— Доброе утро, красавица! Как дела?



— Отлично! Сменила прическу.