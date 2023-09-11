Тимощук отреагировал на решение лишить его титулов на родине

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук не стал комментировать решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов на Украине. Его слова передает «РБ Спорт».

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«Как я отреагировал на то, что меня лишили всех титулов? На этот вопрос я не буду отвечать», — сказал Тимощук.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенных в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

Помимо этого, у Тимощука заблокированы все активы. Ему запрещено совершать перелеты над украинской территорией, а также, в том числе, тренер получил запрет на контакты с Украиной в сфере спорта. Стоит отметить, что все санкции имеют временный характер, их срок ограничен 10 годами.