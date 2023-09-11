Попов поделился мнением об уровне национальной команды России

«Могла бы нынешняя сборная России выиграть у Казахстана? Почему нет? И та и другая команды могли бы друг у друга выиграть. Судя по тому, как у нас сборная играет, эта команда — сброд, непонятно кто и откуда. Играют по 50 человек, каждый матч новые составы, которые ничего не наигрывают. Каким образом они собираются стабилизировать игру и понимать требования главного тренера — непонятно. В матче сборной России с Египтом никому ничего не нужно. Игроки пытаются не получить травму, чтобы играть в чемпионате дальше. Все понимают, что сборная ни о чём, никуда не готовится и никому не нужна. Поэтому и играют за неё спустя рукава.



Ответственность и престиж от вызова в сборную сейчас уже не важны? Ответственность и престиж зависят от Карпина, который набирает всех подряд, увеличивая ценник любого футболиста. Теперь любой футболист в Премьер-Лиге говорит: «Что эта сборная? В неё каждый может попасть». Это уже стала не элитная команда страны, а сборище средних игроков РПЛ. Цена увеличивается, рынок раздувается в Премьер-Лиге. Будут говорить, что на трансферы потратили не миллиард, а 15 миллиардов. Хотя эти игроки какими были, такими и остались, но ценник вырос, потому что они сейчас в сборной играют. Пока всё так», — приводит слова Попова Metaratings.