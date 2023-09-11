Президент Ла Лиги сравнил отставку Рубиалеса с терактом 11 сентября

Тебас об отставке Рубиалеса на фоне скандала: «Самая громкая новость в истории цифровых медиа. Репутационный ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября»
Хавьер Тебас прокомментировал уход Луиса Рубиалеса с должности главы RFEF.
Напомним, президент Королевской испанская футбольной федерации (RFEF) подал в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в последние недели. Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
«Я не собираюсь выступать, потому что хочу услышать двухчасовое интервью, которое он дал. Мы прошли путь от отстраненного до ушедшего в отставку президента.
Я собираюсь дождаться его заявлений. Репутационный ущерб, нанесенный испанскому футболу, огромен. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от [теракта] 11 сентября.
Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Ла Лига. Я не разделяю ценностей, с которыми он руководил RFEF.
Я хочу дождаться заявлений. Вчера, когда он уволился, я уже надел пижаму и шел спать. Репутационный ущерб должен быть нивелирован», – сказал президент Ла Лиги.
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