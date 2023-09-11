Футболист «Локомотива» рассказал, что перейдет в «Барселону»

«Куда бы я хотел перейти? В «Барселону». Мне нравится стиль их игры. Когда это будет возможно? огда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной — хорошая возможность проявить себя», — сказал Глушенков.