Коваленко извинился перед агентом Гурцкая за то, что назвал его клоуном

© ФК "Зенит"

«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», — приводит слова Коваленко «СЭ».

6 августа Гурцкая заявил, что Коваленко близок к возвращению в «Крылья Советов» на правах аренды. В этот же день после матча «Зенит» — «Динамо» (2:3) у Коваленко спросили по поводу этой информации, на что Александр ответил: «Что вы слушаете этого клоуна?»

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2021 года. В сочинский клуб 20-летний полузащитник перебрался летом 2022 года и сразу был отдан в аренду в «Крылья Советов», за которые выступал с зимы 2022 года. За «Сочи» Коваленко не провел ни одного матча, в составе «Крыльев» на его счету 42 матча, 2 гола и 3 результативные передачи.