Коваленко извинился перед агентом Гурцкая за то, что назвал его клоуном
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, почему назвал агента Тимура Гурцкая клоуном после вопроса о возможной аренде в «Крылья Советов».
«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», — приводит слова Коваленко «СЭ».
6 августа Гурцкая заявил, что Коваленко близок к возвращению в «Крылья Советов» на правах аренды. В этот же день после матча «Зенит» — «Динамо» (2:3) у Коваленко спросили по поводу этой информации, на что Александр ответил: «Что вы слушаете этого клоуна?»
Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2021 года. В сочинский клуб 20-летний полузащитник перебрался летом 2022 года и сразу был отдан в аренду в «Крылья Советов», за которые выступал с зимы 2022 года. За «Сочи» Коваленко не провел ни одного матча, в составе «Крыльев» на его счету 42 матча, 2 гола и 3 результативные передачи.
За «Зенит» Коваленко сыграл в 5 матчах (80 минут), результативными действиями не отметился. Александр вызван в сборную России. Он сыграл в первом тайме матча с олимпийской сборной Египта (1:1), который состоялся 7 сентября.