Карпин рассказал о сходстве сборных РФ и Катара

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сборные России и Катара похожи тем, что у них не всегда получается играть в современный футбол. Его слова приводит «РИА Новости».

«Катар пытается играть в современный футбол, но всегда получается, как и у нас. Не думаю, что стоит оценивать шансы из-за того, что кто-то играет дома. Такого уже нет, как было в наше время, — домашняя команда почему-то считалась фаворитом», — сказал Карпин.

Он отметил, что уже не испытывает никаких особых эмоций от приезда в Катар и вся ситуация его отпустила после завершения чемпионата мира.