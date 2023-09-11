Карпин рассказал о сходстве сборных РФ и Катара
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сборные России и Катара похожи тем, что у них не всегда получается играть в современный футбол. Его слова приводит «РИА Новости».
«Катар пытается играть в современный футбол, но всегда получается, как и у нас. Не думаю, что стоит оценивать шансы из-за того, что кто-то играет дома. Такого уже нет, как было в наше время, — домашняя команда почему-то считалась фаворитом», — сказал Карпин.
Он отметил, что уже не испытывает никаких особых эмоций от приезда в Катар и вся ситуация его отпустила после завершения чемпионата мира.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранила РФ от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за конфликта на Украине. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, семь матчей которого проходили в Катаре. 12 сентября РФ проведет с Катаром товарищеский матч.