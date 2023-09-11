«Ювентус» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Погба

«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что, сегодня, 11 сентября 2023 года, футболист Поль Погба получил распоряжение о временной дисквалификации от Национального антидопингового трибунала Италии по результатам допинг-тестов, проведённых 20 августа 2023 года.



Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные действия», — написано в заявлении.