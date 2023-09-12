Тренеры «Акрона» и «Торпедо» едва не подрались после матча Первой лиги

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин устроил словесную перепалку с Берто Лладо Ферреро, помощником наставника московского «Торпедо» Жозепа Клотета. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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После матча девятого тура Первой лиги специалисты встретились в микст-зоне и поговорили на повышенных тонах. Отмечается, что Калешин предложил Ферреро поговорить по-мужски на улице. Испанский специалист отказался.

«Торпедо» одержало победу со счетом 1:0. Единственный мяч был забит в самой концовке Романом Юзепчуком. После финального свистка на поле началась потасовка. В ней активное участие принял Калешин, который в итоге был удален.

После девяти туров «Акрон» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги. У «Торпедо» столько же очков, москвичи расположились на восьмой строчке.