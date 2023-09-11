Пиняев получил травму в матче с олимпийской сборной Египта
Тренер национальной команды России Виктор Онопко, который руководил сборной в матче против олимпийской сборной Египта, высказался о полученной полузащитником Сергеем Пиняевым травме.
«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло — забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — сказал Онопко РФС.
Сегодня, 11 сентября, национальная команда потерпела поражение в матче против олимпийской сборной Египта (1:2). Автором единственного гола у россиян стал Пиняев, реализовав назначенный на 7-й минуте пенальти. Однако полузащитник был заменен в перерыве.
В первом матче, 7 сентября, сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта. Встреча в Суэце (Египет) завершилась со счетом 1:1.