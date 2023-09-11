Пиняев получил травму в матче с олимпийской сборной Египта

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло — забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — сказал Онопко РФС.