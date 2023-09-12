Экс-тренер сборной России назвал главную причину следить за игрой с Катаром
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не ставит во главу угла необходимость достичь положительного результата в предстоящем товарищеском матче против сборной Катара.
По его словам, необходимо следить за взаимопониманием игроков и их уровнем на фоне соперника.
«Я бы цепляться особо за результат не стал, мне будет любопытно понаблюдать за взаимодействием игроков. Вот, например, Головин — играет в «Монако», в одной из лучших лиг мира. Насколько наши игроки смогут ему соответствовать? Как мы будем выглядеть против одной из далеко не самых сильных футбольных сборных? Ответив на эти вопросы, можно будет сделать вывод о том, как развивается наш футбол, насколько наши футболисты соответствуют высокому уровню. Рано или поздно мы обязательно столкнемся с тем, что вновь выйдем играть против европейских сборных. Мы сейчас потеряли привкус большого футбола, варясь в собственном соку», — заявил Игнатьев.
12 сентября российская сборная под руководством Валерия Карпина на выезде сыграет с Катаром. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовую трансляцию этого матча проведет «Газета.Ru».