Жирков пошутил, что его выгнали из «Челси»
Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной России Юрий Жирков рассказал в беседе с «РБ Спорт», как продвигается процесс обучения на тренера.
«Процесс обучения на тренера продвигается тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией — надо делать домашнее задание на компьютере. Очень тяжело. Новые программы эти, много задали...
Пока себя не вижу главным тренером. К кому поехали бы на стажировку? В «Спартак» Тамбов, в молодежку хочу. Остались ли связи в «Челси»? Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин. (Смеется.) У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить», — сказал экс-футболист.
Жирков выступал за «Челси» с 2009 по 2011 год. За это время ре провел 49 матчей, в которых забил один мяч. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В России экс-футболист выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Он пять раз выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок и шесть раз — Суперкубок страны.
В футболке сборной России Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008.