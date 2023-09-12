Жирков пошутил, что его выгнали из «Челси»

«Процесс обучения на тренера продвигается тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией — надо делать домашнее задание на компьютере. Очень тяжело. Новые программы эти, много задали...



Пока себя не вижу главным тренером. К кому поехали бы на стажировку? В «Спартак» Тамбов, в молодежку хочу. Остались ли связи в «Челси»? Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин. (Смеется.) У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить», — сказал экс-футболист.