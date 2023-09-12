«Манчестер Юнайтед» сотрудничает с компанией, чей гендиректор получил 18 лет тюрьмы

Пост генерального директора в ней занимал Элвин Чау, которого в начале года приговорили к 18 годам тюрьмы за организацию нелегальных казино, мошенничестве и создание преступного синдиката. Чау (больше известный как «Игорный король» Макао) также оштрафовали на $830 млн, еще от $22 млн до $100 млн он будет должен выплатить операторам казино.