Агент Клоппа ответил, возглавит ли тренер сборную Германии

«Юрген имеет долгосрочный контракт с «Ливерпулем» и недоступен для позиции главного тренера национальной команды», — приводит слова Косицке журналист The Athletic Джеймс Пирс в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Клопп входит в шорт-лист тренеров, в которых Немецкий футбольный союз (DFB) видит потенциальную замену ранее уволенного из сборной Германии Ханс-Дитера Флика. Юрген возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года и помог «красным» выиграть Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, оба внутренних кубка, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.