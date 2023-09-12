Акинфеев объяснил, почему называет ЦСКА своей жизнью

«Если бы я пришёл с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА — моя жизнь. А когда ты тут видел всё, прожил всё. Когда всё вот так пролетело… Хотя ещё, наверное, не всё пролетело, ещё попылим. Но по факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» — сказал Акинфеев в видео пресс-службы армейского клуба.