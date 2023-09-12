Рубиалес объяснил поцелуй с футболисткой

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»
Луис Рубиалес объяснил свой поцелуй с Дженнифер Эрмосо.
Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.
«В этом не было никакого вреда, никакого сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Смысл в поцелуе с Дженни был точно таким же, как и в поцелуе с моей дочерью. В кругу друзей и семьи это очень, очень распространенное явление.
Это был момент празднования, счастья, эйфории. Мне следовало действовать более сдержанно, холодно и дипломатично», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.
Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»
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