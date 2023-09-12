Рубиалес объяснил поцелуй с футболисткой

«В этом не было никакого вреда, никакого сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Смысл в поцелуе с Дженни был точно таким же, как и в поцелуе с моей дочерью. В кругу друзей и семьи это очень, очень распространенное явление.



Это был момент празднования, счастья, эйфории. Мне следовало действовать более сдержанно, холодно и дипломатично», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.