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Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Смысл был таким же, как и в поцелуе с дочерью – никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Мне следовало действовать более сдержанно»

Луис Рубиалес объяснил свой поцелуй с Дженнифер Эрмосо.

Рубиалес объяснил поцелуй с футболисткой
© globallookpress.com

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

«В этом не было никакого вреда, никакого сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Смысл в поцелуе с Дженни был точно таким же, как и в поцелуе с моей дочерью. В кругу друзей и семьи это очень, очень распространенное явление.

Это был момент празднования, счастья, эйфории. Мне следовало действовать более сдержанно, холодно и дипломатично», – сказал Рубиалес в интервью Пирсу Моргану.

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