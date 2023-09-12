Названы худшие клубы РПЛ по чистому игровому времени

"Пари НН", "Локомотив" и "Факел" - худшие клубы РПЛ по чистому игровому времени, "Зенит", "Динамо" и "Ростов" - в топ-3
Футбольно-аналитическая компания "РУСТАТ" опубликовала статистику всех команд РПЛ по чистому игровому времени в семи стартовых турах.
"Зенит"из Санкт-Петербурга стал лучшей командой стартового отрезка текущего сезона Российской премьер-лиги из семи туров по показателю "чистое игровое время", сообщает футбольно-аналитическая компания "РУСТАТ". Для сине-бело-голубых этот показатель составил в сумме 483 минуты 01 секунду, или 69 минут в среднем за матч. В топ-3 по чистому игровому времени вошли также московское "Динамо"(481 минута 37 секунд) и "Ростов" (474 минуты 03 секунды).
Худшими клубами лиги по чистому игровому времени стали "Пари Нижний Новгород" (438 минут 04 секунды, или 62 минуты 35 секунд в среднем), московский "Локомотив" (451 минута 16 секунд) и воронежский "Факел" (453 минуты 22 секунды). Лидер турнирной таблицы "Краснодар" занял по этому показателю десятое место, аутсайдер чемпионата калининградская "Балтика" - одиннадцатое место.
"Пари НН", "Локомотив" и "Факел" - худшие клубы РПЛ по чистому игровому времени, "Зенит", "Динамо" и "Ростов" - в топ-3
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