Названы худшие клубы РПЛ по чистому игровому времени

"Зенит"из Санкт-Петербурга стал лучшей командой стартового отрезка текущего сезона Российской премьер-лиги из семи туров по показателю "чистое игровое время", сообщает футбольно-аналитическая компания "РУСТАТ". Для сине-бело-голубых этот показатель составил в сумме 483 минуты 01 секунду, или 69 минут в среднем за матч. В топ-3 по чистому игровому времени вошли также московское "Динамо"(481 минута 37 секунд) и "Ростов" (474 минуты 03 секунды).