«Арис» объявил о возвращении Кокорина

«У каждого свои герои! Время быть вместе с «Арисом»! Официально, добро пожаловать обратно!», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсетях.

Напомним, 5 сентября, «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис». В прошлом сезоне 32-летний россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром команды. Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком кипрского первенства сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».