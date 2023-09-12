Акинфеев рассказал, когда задумается о завершении спортивной карьеры

— Мысли о завершении карьеры? А почему они у меня должны быть? Если здоровье позволяет, за исключением каких то моментов: колено, спина и все остальное. Когда я пойму на 100%, что не хочу, не готов и все остальное, то скажу: ну все, хорош.



До лета поиграем еще, а там будет видно. Контракт с ЦСКА до лета, а потом в Саудовскую Аравию поеду. Думал ли об этом? Нет (смеется), — приводит слова Акинфеева пресс служба армейцев.