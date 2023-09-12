Месси купил особняк во Флориде за $10,8 млн
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси купил особняк на береговой линии в городе Форт-Лодердейл стоимостью $ 10,8 млн. Об этом информирует The Real Deal.
По сообщениям источника, особняк расположен на берегу океана, в нём есть 8 спален, комната СПА, тренажёрный зал. Также на территории здания находится бассейн. В распоряжении Месси и членов его семьи есть доступ к двум причалам. Особняк расположен примерно в 5 милях от стадиона «Драйв Пинк» и тренировочной базы нынешней команды аргентинского нападающего.
Само здание было построено в 1988 году и подверглось расширению в 2000-м. Отмечается, что предыдущие хозяева купили этот особняк за $ 9 млн, а продали его Месси за $10,8 млн.
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