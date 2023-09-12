Президент Ла Лиги рассказал, что Рубиалес устраивал оргии

Хавьера Тебаса не удивило увольнения Луиса Рубиалеса.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

– Вы удивлены тем, как он ушел?

– Я не удивлен. Он довел все до предела. Были и более серьезные вещи. Он знал, что однажды что-то произойдет.

Оргии после рабочего дня, приглашение друзей на паэлью... Были вещи, которые нельзя назвать нормальными. Это замечали, но не придавали значения. Когда-нибудь это должно было случиться, и это случилось. Я думал, все сойдет ему с рук.