Акинфеев ненавидит, когда его жалеют

«Что значит закрытый? У меня раньше была национальная сборная и ЦСКА. Я не мог себе позволить никакого отдыха. Не мог позволить в промежутки, когда ребята отдыхали, куда-то поехать. У меня были две травмы, которые не позволяли поехать в декабре в отпуск, купаться на море, поехать в теплые края, еще что-то.



Я все время сидел в тренажерном зале. Закачивал все время эту ногу. Сначала полтора года, потом играл, потом через два-три года вторая травма случилась. И вот так получается клубок: там игры, там травмы, там еще что-то. Конечно, я буду закрытый.



Я не хочу говорить о своих проблемах кому-то. Я не хочу, чтобы меня люди жалели. Это самое убогое в жизни, когда тебя начинают жалеть. Это меня просто разрывает изнутри», — заявил футболист.