Акинфеев ненавидит, когда его жалеют
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в эфире CSKA Podcast, как относится к тому, что его считают закрытым человеком.
«Что значит закрытый? У меня раньше была национальная сборная и ЦСКА. Я не мог себе позволить никакого отдыха. Не мог позволить в промежутки, когда ребята отдыхали, куда-то поехать. У меня были две травмы, которые не позволяли поехать в декабре в отпуск, купаться на море, поехать в теплые края, еще что-то.
Я все время сидел в тренажерном зале. Закачивал все время эту ногу. Сначала полтора года, потом играл, потом через два-три года вторая травма случилась. И вот так получается клубок: там игры, там травмы, там еще что-то. Конечно, я буду закрытый.
Я не хочу говорить о своих проблемах кому-то. Я не хочу, чтобы меня люди жалели. Это самое убогое в жизни, когда тебя начинают жалеть. Это меня просто разрывает изнутри», — заявил футболист.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 744 матча за красно-синих, 311 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.